"Yo no me meto con nadie": Eduin Caz reacciona a narcomanta en contra de Grupo Firme

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Grupo Firme ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se reveló que habían recibido una amenaza por parte del crimen organizado, donde les advertían que todos los integrantes del grupo serían asesinados si se presentaban en el Carnaval de Mazatlán. Tras haber cancelado este concierto en la 'Perla Tapatía', ahora ha salido a la luz cómo reaccionó Eduin Caz a esta delicada situación.

Como se recordará, fue el pasado martes cuando se confirmó el hallazgo de una manta con presuntas amenazas por parte de una organización delictiva en su natal ciudad de Tijuana, la cual fue acompañada con una cabeza humana como advertencia. Tras horas en silencio, la tarde de ayer miércoles Grupo Firme confirmó que no ofrecerían su show en el Carnaval de Mazatlán y en su lugar aparecerán Los Aguilar con su espectáculo.

Hace algunas horas, el periodista Víctor Lagunas, quien es gran amigo de Eduin, contó al programa ¡Siéntese quien pueda! la forma en que el vocalista de Grupo Firme tomó la noticia de las amenazas contra su vida y la de sus compañeros de banda: "Pues, lamentablemente me tocó darle la noticia, pues me llega muchísima información", dijo el comunicador al iniciar el relato y luego agregó:

Pues lo tomó, iba saliendo de hacer ejercicio, y pues como que, al principio, pues pensó que estaba jugando, y ya le dije, pues que no, que lamentablemente no, no estaba jugando", dijo Lagunas.

De la misma manera, Víctor aseguró que Caz se quedó muy afligido por esta situación: "Pues me dio a entender cómo que estaba muy triste, y me dice: 'es que yo no me meto con nadie', y yo le dije: 'pues mira compadre, lamentablemente son las consecuencias de lo que está pasando allá'". Posteriormente, el periodista señaló que no se trataría de una amenaza directa en contra de Grupo Firme:

Pues hay una problemática grandísima en Sinaloa. Ya tienen meses en guerra, no hay vida nocturna en Culiacán. Entonces yo lo veo como que más bien es una amenaza para que se frene la actividad turística o económica al estado de Sinaloa", manifestó.

Asimismo, el comunicador dio detalles de cómo se dio el hallazgo de la narcomanta: "En un puente de la colonia de La Gloria en Tijuana, Baja California, se dejó una narcomanta acompañada de una caja de plástico verde, dentro de la caja estaba dentro una cabeza humana. La manta dice textualmente: 'Grupo Firme, si tocan en el carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos. Recuerden que ustedes viven en Tijuana, hasta el que pone las luces vamos a matarlos'".

Cabe mencionar que la Fiscalía Estatal de Baja California confirmó que ya se encuentran investigando el hallazgo en Tijuana de la amenaza, así como de la cabeza humana que apareció en ese mismo lugar de la ciudad fronteriza. Además, el gobierno de BC aseguró que los integrantes de Grupo Firme ya cuentan con protección luego de las narcoamenazas.

Fuente: Tribuna