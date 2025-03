'Fofo' Márquez de Piedras Negras: Se vuelve viral tras darle brutal golpiza a abuelito

Comparta este artículo

Piedras Negras, Sonora.- Un sujeto se hizo viral en redes sociales después de agredir a un anciano, de tal forma que los internautas le nombraron como el ‘Fofo’ Márquez de Piedras Negras, puesto que el hecho ocurrió en Sonora, según los múltiples videos que circulan se dice que la razón del conflicto fue porque el adulto mayor atropelló al perrito del implicado, por consiguiente el hombre se molestó y comenzó a golpear a la víctima.

Al parecer, tanto el dueño como la mascota se encontraban de paseo, cuando Daniel ‘N’, quien conducía un vehículo estilo pick up le pasó por encima al perrito que murió de inmediato. Según información de Infobae y Récord, comenzó Abraham ‘N’ a gritarle fuertemente al señor y empezó a golpearle por lo que llegó a causarle fractura en la nariz y ciertas lesiones en algunas partes del cuerpo.

La víctima recibe el nombre de Daniel y tiene 83 años

En el video también se mira como algunas personas se acercan y buscan ayudar al anciano, por su parte, otros más llamaron a las autoridades, es así que finalmente el afectado recibió atención médica. Aunque el autor intelectual fue detenido por la policía de Piedras Negras. Hasta el momento se desconoce cómo van las averiguaciones y tampoco ha salido a dar su versión la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

A su vez, el hecho ha provocado que las redes sociales se dividan, algunos están de acuerdo con el recientemente nombrado ‘Fofo’ Márquez, puesto que aseguran el hombre mayor no debería de manejar ya que representa un peligro no solamente para las mascotas sino también para cualquier ser humano que no logre percibir. No obstante, otros más apoyan al abuelito porque consideran que no es la forma de reaccionar.

"Le aplastaste toda la cabeza. Vas a pagar (...) ni tu identificación me quieres dar. Ya lo mataste", dice Abraham cuando recién ocurren los hechos según la grabación que se hizo bastante viral desde el día de ayer 27 de febrero. En cambio, otras voces dicen que deben hablarle a emergencias de inmediato porque el señor de 83 años se encuentra realmente en muy mal estado y en peligro.

Fuente: Tribuna