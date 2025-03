Tragedia en Ciudad Obregón: Olvidan a bebé de 6 meses en auto y muere en la colonia Campestre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En un hecho que ha generado indignación y consternación entre la población del municipio de Cajeme, la tarde de este viernes 28 de febrero se confirmó el fallecimiento de una menor de edad que habría sido olvidada al interior de un auto. El lamentable suceso tuvo lugar en la colonia Campestre, ubicada al surponiente de Ciudad Obregón, y se dice que la fallecida es una bebé de 6 meses.

Fue alrededor de las 15:00 horas de este viernes que autoridades locales recibieron el reporte de una menor inconsciente en un domicilio de la calle Melchor Ocampo, entre Coahuila y Zacatecas. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron de inmediato al sitio pero nada pudieron hacer por la menor, ya que esta se encontraba sin signos vitales.

Muere bebé de 6 meses al interior de auto en Ciudad Obregón

De forma extraoficial se ha mencionado que la pequeña bebé fue olvidada por sus padres en el interior de un vehículo tipo sedán modelo Sonic de la marca Chevrolet, color negro. Cuando estos se dieron cuenta de que la menor estaba dentro del auto, procedieron a sacarla y la colocaron en la cochera de un domicilio, donde finalmente fue declarada sin vida.

Este día en Ciudad Obregón la temperatura estuvo más elevada que en fechas anteriores, ya que se reportó una media de 30° C a la misma hora que ocurrió el accidente, lo cual habría propiciado la muerte de la niña. El reporte, que no ha sido confirmado por las autoridades, señala que la bebé habría perdido la vida por sofocación. Se mencionó que una persona habría sido detenida por estos hechos, pero las autoridades no lo han confirmado.

Tras asegurar la escena, se solicitó la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para dar inicio con las pesquisas y recabar evidencia, además de que se contó con la presencia de una médico legista. También acudieron al sitio los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para iniciar con la debida investigación. Se espera que en las próximas horas se dé un avance informativo sobre estos lamentables hechos.

