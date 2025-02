Violencia, al alza en Cajeme: A tempranas horas, secuestran a mujer en Villa Bonita

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La violencia sigue al alza en el municipio de Cajeme, uno de los más violentos del estado de Sonora y de todo México. Ahora, un nuevo hecho delictivo movilizó a las autoridades la madrugada de este viernes 28 de febrero de 2025. En esta ocasión, una mujer fue privada ilegalmente de su libertad en inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita. Esto es todo lo que se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes 28 de febrero, a las 00:10 horas, afuera de un establecimiento de abarrotes ubicado en la colonia Villa Bonita, perteneciente a la comisaría Esperanza. Según los informes preliminares, la víctima, identificada como Manuela, de 50 años, fue subida de manera forzada a un vehículo tipo pick-up Nissan Frontier modelo 2008, color gris, que aparentemente le pertenecía.

Posteriormente, los responsables tomaron rumbo hacia la Carretera 15. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Minutos después, luego de un intenso operativo, el vehículo fue localizado en estado de abandono en la salida sur de Ciudad Obregón, cerca de una cervecera. Sin embargo, en su interior no se encontraba nadie, lo que hace suponer que la víctima fue trasladada a otro vehículo para continuar con su retención ilegal. Los efectivos siguieron revisaron la zona, no obstante, no lograron ubicar a la víctima.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de la mujer y esclarecer el caso. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha reportado la detención de sospechosos ni se han dado a conocer más detalles sobre el móvil del crimen. Se desconoce si los familiares de la afectada ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

