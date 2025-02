Media hermana de Cuauhtémoc Blanco denuncia amenazas tras denuncia por intento de violación

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos. - Fabiola, media hermana del exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha exigido a las autoridades y al partido que se haga justicia en el caso de la denuncia que interpuso en su contra en 2024 por violación en grado de tentativa.

En una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Fabiola denunció que ha sido objeto de amenazas constantes desde que hizo pública la acusación contra su medio hermano.

Que nos va a hacer algo, no habló de muerte o algo así, pero se la pasa amenazando que va a hacer algo, que va a llegar a últimas consecuencias. Uno vive con temor porque sabemos de lo que esa gente es capaz", declaró.

Asimismo, dejó en claro que no hay justificación para los hechos que denuncia y pidió que no se le proteja por su cargo político. "Estoy muy molesta, dolida, decepcionada. Es verdad lo que hizo, me puede justificar con muchas cosas, pero eso no se quita con nada, no hay manera de resarcir el daño", enfatizó.

De igual modo, Fabiola hizo un llamado a Morena y a las autoridades federales para que no respalden al exfutbolista ni obstaculicen el proceso judicial en su contra.

Le pido que no lo defienda la señora gobernadora Margarita (González); a la presidenta Sheinbaum, que tampoco lo defienda porque son del mismo partido. Es un delito que él cometió, sea diputado, funcionario o lo que sea", afirmó.

Sobre el estado actual de la demanda, Fabiola explicó que se reunirá en los próximos días con la Fiscalía de Morelos, la cual lleva la investigación, para conocer los avances del caso. También señaló que el siguiente paso es llevar el caso a la Cámara de Diputados con el fin de solicitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, ya que mientras conserve su fuero, no puede ser procesado.

Si él tiene el fuero, no se puede avanzar. Hay que mandar la demanda a la Cámara para que definan el desafuero y se pueda llevar el juicio", explicó.

Por su parte, Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, confirmó a Grupo Fórmula que hasta el momento no ha llegado ninguna solicitud formal para iniciar un juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco.

Sin embargo, Flores reveló que sí existe una carpeta previa en la que se investiga al exgobernador por relaciones con el crimen organizado y falsificación de documentos cuando fue mandatario estatal.

No ha llegado la carpeta por parte de ninguna autoridad para el juicio de procedencia. Existe una que quedó varada anteriormente por sus relaciones con el crimen organizado y en ese mismo documento hay una solicitud de juicio político", detalló.

Mientras el proceso legal sigue su curso, Cuauhtémoc Blanco se ha ausentado de las recientes sesiones en la Cámara de Diputados, según reportes de la periodista Maru Rojas.

Fabiola espera que las autoridades actúen con imparcialidad y sin influencias políticas para garantizar justicia en su caso.

Fuente: Tribuna