Hallan encobijado a policía de Culiacán; abandonaron su cuerpo junto a un narcomensaje

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado miércoles 5 de febrero, se registró un nuevo hecho violento en las calles de Culiacán, Sinaloa, estado que desde hace varios meses ha estado dando de qué hablar en los medios de comunicación debido a los crímenes sangrientos que se han registrado debido a la guerrilla entre los ‘Chapitos’ y los ‘Mayitos’, ambas fracciones de la cédula delictiva del Cártel Sinaloa.

De acuerdo con los reportes que han comenzado a trascender, todo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en la calle Pirul y Monte Casino, en la zona departamental de Montebello, justo al frente de un salón de fiestas, se reportó la presencia de una persona del género masculino, quien estaba envuelto con una cobija, a su vez, tenía encima un mensaje. Los primeros en encontrarse con la macabra escena fueron los vecinos, quienes contactaron con las autoridades a través del número de emergencia.

Hallan sin vida a policía en Montebello, Culiacán

Minutos más tarde, en la escena fueron encontrados elementos de la Policía Municipal y Estatal Preventiva, quienes acordonaron la escena para evitar que los curiosos la mancillaran de alguna manera. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial comenzó con las investigaciones correspondientes. Momentos después, arribaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) quienes levantaron el cuerpo para realizarle su autopsia correspondiente por ley.

Al día siguiente de estos macabros hechos que consternaron a toda una comunidad, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio una conferencia de prensa en la que habló sobre los hechos, señalando que señalando que la víctima en cuestión era Jorge Sócrates ‘N’, de 48 años de edad, miembro activo de la Policía Municipal, perteneciente al escuadrón ciclista.

Según su informe, el occiso no tenía antecedentes de amenazas e incluso el día de su muerte acudió a trabajar con total normalidad, en su turno de 12x24: “No tenía amenazas y no había sido levantado tampoco. No había denuncias de que había desaparecido”, indicó. Cabe aclarar que, por el momento, las autoridades continúan investigando la muerte del uniformado, por lo que es probable que, en los próximos días surja mayor información al respecto.

