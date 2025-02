Alberto es baleado en Ecatepec; su familia lo describió como alguien muy "trabajador"

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Ecatepec es uno de los focos rojos en cuestiones de índices de inseguridad a lo largo y ancho de la República Mexicana. Este sitio destaca por la presencia del crimen organizado, por lo que crímenes como extorsión o ajustes de cuentas nunca faltan en la entidad. Un ejemplo de ello es la ejecución de un joven de edad desconocida identificado como Alberto ‘N’, quien fue encontrado sin vida por residentes de la cabecera municipal.

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió cuando la víctima se encontraba caminando por la avenida Lago de Pátzcuaro, casi esquina con la calle Laguna de Carmen. En determinado momento, el masculino fue interceptado por civiles armados, quienes abrieron fuego en su contra. Los primeros en percatarse de lo ocurrido fueron los residentes, mismos que encontraron el cuerpo de la víctima con huellas de tres impactos de bala en su cuerpo.

De inmediato, los vecinos se contactaron con las autoridades, quienes no tardaron en presentarse a la escena del crimen. Según algunas descripciones, la víctima se encontraba boca abajo con heridas en el tórax. Para cuando los paramédicos arribaron a la escena e intentaron administrar los primeros auxilios al agraviado, se percataron de que éste ya no contaba con signos vitales, por lo que no quedó mayor remedio que certificarlo como muerto.

Según reportan, al momento del homicidio no había ninguna persona en la escena, por lo que no hay testigos sobre la agresión armada, ni de los atacantes, tampoco se sabe cómo es que lucían o hacia donde escaparon. Lo que sí se sabe es que la familia de la víctima se presentó en el lugar y pudo identificar al agraviado como Alberto ‘N’. Ellos contaron que el agraviado no tenía problemas con nadie y también era muy “chambeador”; se dedicaba al negocio de la madereria.

¿Qué hacer si encuentras un cuerpo en vía pública?

Por desgracia, los altos índices de inseguridad han permitido que los hallazgos de cuerpos se vuelvan cada vez más frecuentes en la vía pública, por lo que, en caso de que llegues a encontrar uno, lo mejor que puedes hacer es contactar de inmediato con el número de emergencia y levantar una denuncia. Cabe señalar que, en caso de que muevas o alteres de alguna manera la escena del crimen podrías hacerte acreedor a una multa o a una sanción e incluso podrías ir a prisión.

Fuentes: Tribuna