Ciudad Obregón: A tempranas horas, asesinan a un hombre y abandonan su cuerpo en la calle

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada del pasado lunes 10 de marzo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Misión del Sol en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que fuera localizado un hombre sin vida. La víctima permanece en calidad de desconocida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el hallazgo ocurrió la madrugada del pasado lunes 10 de marzo de 2025, alrededor de las 00:52 horas, tiempo local, en plena vía pública de la calle San Ignacio de Loyola, entre las vialidades calle Apóstol de las Indias y calle Misión de Málaga, en la colonia Misión del Sol de Ciudad Obregón. Un vecino de la zona, el cual iba caminando por esa zona, fue el que vio el cadáver.

De inmediato dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora. Los primeros en responder al llamado fueron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, seguidos de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La víctima no ha sido identificada

También arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima: se trataba de un hombre envuelto en una cobija café. No obstante, señalaron que ya no tenía signos vitales y que contaba con una herida contusa en el ojo izquierdo y múltiples golpes en la parte frontal de la cabeza. Al momento, el hombre no fue identificado, solo se señaló que vestía una camiseta azul con rayas blancas y pantalón negro.

La escena del hallazgo quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual ya fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley. No hay detenidos por este nuevo homicidio en Ciudad Obregón.

