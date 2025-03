“Muy crítico y muy grave": FGR confirma investigación por caso de Teuchitlán, Jalisco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este 11 de marzo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que iniciarán una investigación sobre el hallazgo del campo de entrenamiento y crematorio clandestino supuestamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en el rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

"Esto nos debe de llevar a una reflexión que es muy importante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nos ha señalado que el 95% de los delitos son del fuero común, el otro 5% son del fuero federal. En ese contexto todo lo que significa los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada, nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos, de ah vienen estas situaciones tan críticas", comentó Gertz.

Al mismo tiempo, también dejó en claro que para llevar un tema de delincuencia organizado ante un juez federal debe de haber una claridad absoluta, por lo que aparentemente era un tema ya conocido, de esa forma el político aclaró que deberán hacer un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área y quiénes son los propietarios de ese inmueble.

Durante la mañanera Claudia Sheinbaum externó unas palabras sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco

"Por esa razón antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto lo que nosotros vamos hacer es establecer toda una investigación sobre la historia del caso, es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado", afirmó el hombre de 85 años ante los medios de comunicación.

En cuanto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' , señaló que no comprende por qué no resguardaron el lugar, por lo tanto dejó en claro que es vital una investigación, a su vez agregó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ahora que corresponde al gabinete de seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al poder judicial, pues investigar y ver en particular en este caso, que ya se había hecho. Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó; el Gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el Secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República, si es necesario atraer el caso, lo están revisando”, afirmó Sheinbaum.

Fuente: Tribuna