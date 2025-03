Anabel Hernández: Acusan a López Obrador por presuntos vínculos con crimen organizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es acusado por presuntamente estar vinculado con una red de financiamiento político relacionada con cárteles del narcotráfico. Al parecer, el expediente incluye acusaciones contra algunos personajes políticos como son Mario Delgado, Ricardo Monreal, Javier May, José Jaime Montes y hasta Andrés Manuel López Beltrán.

La periodista de investigación Anabel Hernández, contó en su podcast 'Narcosistema' que existe una denuncia penal presentada en diciembre del 2024 ante una fiscalía federal del distrito sur de Nueva York, la cual señala al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supuestamente el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, financiaron campañas políticas de Morena a cambio de posiciones estratégicas dentro de estructuras de gobierno estatal y municipal.

Durante su podcast Narcosistema comentó la periodista que hay una denuncia penal contra Obrador

El documento contiene 192 páginas y diversos anexos, entre ellos grabaciones, transcripciones y testimonios, mencionó la autora de 'Las señoras del narco', quien también explicó que la denuncia fue elaborada por una entidad cuya identidad permanece bajo sigilo judicial, pero que afirma haber recabado las pruebas conforme a la legislación vigente en lo que respecta a Estados Unidos, Reino Unido y España.

Según información de Infobae, unos de los testimonios que tiene más fuerza es el de María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, fundadora del partido guinda, quien comentó que cuando trabajaba en la Secretaría del Bienestar, desviaron recursos públicos a través de tarjetas bancarias de programas sociales. Al mismo tiempo agregó que se le forzó a entregar lotes de tarjetas sin dejar constancia documental, lo que finalmente le causó amenazas cuando se negó a colaborar.

Por otra parte, cuando Hernández Jiménez acudió a denunciar la situación con Irma Eréndira Sandoval, quien en aquel entonces estaba al frente de la Secretaría de la Función Pública, le dijo que ya había más personas denunciando esto y que estaba haciendo un expediente, pero supuestamente más tarde fue retirada del puesto. Además, mencionó que el expediente contiene declaraciones sobre la entrega de maletas con dinero en efectivo durante campañas políticas, recursos presuntamente aportados por el Cártel de Sinaloa.

Finalmente, añadió que los recursos no solo se utilizaban para campañas, sino que el acuerdo con los grupos criminales incluía la entrega de posiciones políticas a cambio del financiamiento. De igual forma dijo María del Rocío Jocelyn a Hernández que cuando recién ingreso se le especificó que no habría restricciones económicas. Hasta el momento de esta nota no ha salido a pronunciarse el expresidente del país.

Fuente: Tribuna