Uriel Reyes, creador del podcast 'Relatos de la Noche', es acusado de abuso por su prima

Tijuana, Baja California.- Una nueva polémica para el mundo del entretenimiento, puesto que Uriel Reyes, famoso creador del podcast 'Relatos de la noche', el pasado 10 de marzo fue acusado por su prima por presunto abuso sexual, ocurrió a través de la cuenta de Facebook de la supuesta víctima y hasta estos momentos se desconoce si actualmente hay un proceso judicial en su contra.

"Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte.¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias", escribió Claudia Lerma mientras adjuntaba una foto de su pariente, quien después de la exposición sobre este tema colocó sus redes sociales privadas y no ha salido a dar su versión de los hechos.

Reyes, es un hombre de 41 años, proveniente de Tijuana, Baja California, quien cuenta con un canal de YouTube con más de 2.1 millones de suscriptores, a su vez su contenido se centra en relatar historias de terror, experiencias paranormales de sus fanáticos e inclusive hasta leyendas urbanas. Asimismo, se encuentra en la plataforma de Spotify donde tiene una cantidad de más de 138 mil seguidores.

Prima del influencer Uriel Reyes, le acusó de abuso sexual

La opinión de sus seguidores se encuentra dividida, algunos creen que son necesarias pruebas fidedignas, mientras que otros más están bastantes molestos y le exigen que salga a aclarar la situación, ya que aseguran dejaran de seguirlo y dicen que si cometió algún delito lo pague. Hasta el el instante de la realización de esta nota no es de conocimiento ninguna fuente oficial involucrada en el caso.

Por otra parte, según Infobae, el reconocido influencer llegó a publicar un libro en el 2024, que recibía el nombre de 'Relatos de la Noche', el cual recopilaba 13 historias de terror y fue presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en aquel entonces se sabe que recibió muy buena aceptación durante las firmas de ejemplares.

