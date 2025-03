Código Rojo en Cajeme: Junto a las letras de Cócorit, abandonan hielera con restos humanos

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La noche del pasado jueves, momentos antes de que concluyera el día, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la comisaría de Cócorit, en el municipio de Cajeme, luego de que sujetos no identificados abandonaran una hielera que en su interior tenía restos humanos. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ya investiga.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, jueves 13 de marzo de 2025, alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, en la entrada a la comisaría de Cócorit, por la Calzada Antonio Valdez Herrera, justo donde están instaladas las letras que dan la bienvenida a esta región de Cajeme. Testigos señalaron que un comando armado llegó a ese sitio y abandonó el artículo.

Junto con la hielera, estos colocaron un cartel con un mensaje violento, conocido como 'narcomensaje' y se dieron a la fuga. Rápidamente, los vecinos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). También llegaron a la escena oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y del Ejército mexicano.

Al confirmar el hallazgo y que en esa hielera yacían los restos descuartizados de una persona, delimitaron el área. Más tarde, esta fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes y el traslado de las evidencias al Servicio Médico Forense (Semefo), donde harán las pruebas necesarias para determinar su identidad.

Información extraoficial señaló que la víctima, que al momento no ha sido identificada, podría ser una mujer, sin embargo, las autoridades siguen con las pesquisas para confirmar esa información. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por estos hechos violentos en Cajeme, uno de los municipios más peligrosos no solo de México, sino de toda la República Mexicana.

