Agresión armada al norte de Ciudad Obregón deja al menos dos personas lesionadas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tan solo unos minutos después de una balacera registrada en la colonia Aves del Castillo, otro hecho violento sacudió en el fraccionamiento Villas del Palmar, al norte de Ciudad Obregón, dejando un saldo preliminar de por lo menos dos personas heridas. El incidente ocurrió alrededor de las 15:40 horas, de este lunes 17 de marzo, en las calles La Paterna, entre Las Palmas y Puerto de la Luz.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados llegó al lugar y abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la zona que se ubica a escasos metros del cuartel de la Guardia Nacional. En un inicio, trascendió que había cinco víctimas, entre ellas tres hombres y dos mujeres, sin embargo, posteriormente se reveló de manera extraoficial que solo dos mujeres resultaron lesionadas en el atentado.

Presuntamente las víctimas son Yajaira y Cristel, quienes fueron trasladadas en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha dado información oficial sobre su estado de salud. Se presume que las afectadas se encontraban a bordo de un vehículo al momento del ataque armado. Aún no se ha establecido el móvil de la agresión ni se ha informado sobre la detención de los responsables.

Tras el violento episodio, se activó el Código Rojo, lo que generó una fuerte movilización de elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes acordonaron la escena del crimen. Asimismo, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el levantamiento de evidencias balísticas e iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos.

El lugar de los hechos fue asegurado por autoridades

De manera casi simultánea, un fuerte despliegue policial tuvo lugar en la zona sur de Ciudad Obregón, luego de que se registraran múltiples detonaciones de arma de fuego cerca de un terreno baldío ubicado entre las colonias Aves del Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. El ataque ocurrió alrededor de las 15:20 horas sobre la calle Salvatierra, entre Cenzontle y Gavilán, donde varias vivienda resultaron con daños en sus fachas por balas de arma larga.

Fuente: Tribuna