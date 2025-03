Sicarios asesinan a sangre fría a un hombre en Ciudad Obregón: Sus hijos lo reconocieron

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Sonora, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento dejó dos víctimas mortales, de las cuales una ya fue reconocida oficialmente.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, estos hechos ocurrieron la noche del domingo 16 de marzo de 2025, alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, en la calle Vicente Padilla, entre las vialidades Miguel Mexia y Leandro Soto Galindo, en la colonia Sonora de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, una de las zonas más peligrosas del estado y de la República Mexicana.

Se detalló que un comando armado interceptó a dos hombres y, sin mediar palabras con ellos, comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones. Le lanzaron más de setenta disparos con un arma conocida como cuerno de chivo. Luego de la balacera, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que vecinos del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

Identifican a víctima de homicidio en Ciudad Obregón

Al tiempo que se activó el Código Rojo en ese sector de Ciudad Obregón, se hicieron presentes unas personas que declararon ser familiares de una de las víctimas; esta respondía en vida al nombre de Edgar Ernesto A. C., quien fue identificado por uno de sus hijos. No obstante, no lograron compartir más información. Solo se detalló que la víctima quedó tirada al lado de la puerta del copiloto de una vagoneta marca Ford, línea Escape, color blanco y con placas de afiliación.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes en la escena y confirmaron que los masculinos ya no contaban con signos vitales, por lo que cubrieron sus cuerpos con sábanas azules. El área fue acordonada y entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes. No hay detenidos por estos hechos violentos.

