Gertz Manero expone a la Fiscalía de Jalisco por omisiones y negligencia en Rancho Izaguirre

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentó este miércoles 19 de marzo de 2025 el primer informe técnico del Rancho Izaguirre, el cual fue localizado a principios de mes por los Guerreros Buscadores de Jalisco, con múltiples evidencias de ser un campo de adiestramiento y tortura operado, presuntamente, por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJGN).

En conferencia realizada desde la Ciudad de México (CDMX) este miércoles, el fiscal general señaló múltiples fallas en el procesamiento del predio, además de negligencia y descuido por parte las autoridades jaliscienses. Apuntó que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) cometió diversas omisiones en la investigación del predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, descubierto por primera vez por la Guardia Nacional (GN) en septiembre de 2024.

Al analizar y valorar cualquier carpeta de investigación local, que se pretende atraer a la federación, y en razón de ello se hizo dicha valoración, y estos son los primeros resultados, las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso, en septiembre y octubre del año pasado, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos", detalló Gertz Manero este miércoles.

Ante esto, apuntó que el Ministerio Público de la Federación se hará cargo de las siguientes pesquisas una vez que la dependencia coordinada por Luis Joaquín Méndez Ruiz entregue el peritaje solicitado. Apuntó que algunas de las evidencias ya fueron robadas y que no se dio aviso a la FGR, como corresponde en estos casos.

Esto es una obligación. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas y en ese sitio no se procesaron debidamente los vehículos encontrados de los cuales, tres ya han sido robados, no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República".