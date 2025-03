Reportan ataque armado en Ciudad Obregón y autoridades activan el Código Rojo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Las Misiones de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 se reportara un ataque armado. No obstante, no se reportaron heridos ni muertos por estos hechos violentos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, martes 18 de marzo de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, afuera de una taquería ubicada en el bulevar Las Misiones, en la colonia homónima de Ciudad Obregón, una de las zonas más violentas e inseguras no solo del estado de Sonora, sino de toda la República Mexicana.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Activan el Código Rojo por presunta balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, una persona anónima reportó un ataque armado en dicha zona, así como una persona lesionada, tirada en la vía pública. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército mexicano.

Sin embargo, no lograron ubicar ni a la persona herida, ni algún indicio de armas en la zona. Lo único que pudieron hacer las autoridades fue continuar con el operativo de prevención y vigilancia en esa zona de Cajeme. Debido a que no se encontraron heridos ni muertos, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ni de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Cabe señalar que momentos antes se reportó un ataque armado en inmediaciones de la colonia Beltrones de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron el mismo martes alrededor de las 18:15 horas en las calles Alerce, entre Palma Areca y Pérsimo, cuando se escucharon varios disparos. TRIBUNA te comparte todos los detalles sobre este ataque armado aquí.

Fuente: Tribuna