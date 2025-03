Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - Un aparatoso choque vehicular ocurrido en la colonia San Benito, en Hermosillo, dejó como saldo una persona lesionada. De acuerdo con el Departamento de Tránsito Municipal, el accidente se registró la noche de ayer, alrededor de las 20:55 horas, en el cruce de las calles Veracruz y Garmendia.

Según el reporte de la Policía, el percance se produjo cuando uno de los conductores involucrados desobedeció la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión. Como consecuencia, una persona resultó con lesiones leves. Entre los involucrados en el accidente se encuentra el hijo de Carlos Enrique Garibay Hernández, conocido popularmente como ‘Manos Puercas’, un famoso vendedor de hot dogs en Hermosillo.

Hijo de ‘Manos Puercas’ involucrado en aparatoso choque en colonia San Benito, en Hermosillo. Foto: Internet

Tras el incidente, Garibay Hernández informó en redes sociales que se ausentará temporalmente de su punto de venta debido a lo sucedido. “Mañana no trabajaremos... hasta nuevo aviso... tuvimos un accidente... estamos bien gracias a Dios”, publicó en Facebook.

Cabe señalar que las autoridades confirmaron que el hijo de Carlos Enrique Garibay Hernández no conducía el vehículo al momento del choque. Su camioneta tipo pick-up, con la que diariamente se traslada a su puesto de hot dogs en la entrada al ejido La Victoria, no estuvo involucrada en el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre posibles sanciones o responsabilidades derivadas del percance.

Radar y exceso de velocidad, las infracciones más comunes en Hermosillo

Por otra parte, hay que señalar que el exceso de velocidad y las multas por radar continúan siendo la principal causa de infracción para automovilistas en Hermosillo. Durante el primer trimestre del 2025, estas faltas representaron el 17 por ciento del total de multas aplicadas, mientras que en el mismo periodo del 2024 abarcaron el 14 por ciento.

Infracciones más comunes en Hermosillo. Foto: Internet

De acuerdo con datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, de enero a marzo de 2025 se registró una reducción del 52 por ciento en el número de multas en comparación con el mismo periodo del año pasado. En 2024, se aplicaron 66 mil 96 sanciones, mientras que este año la cifra bajó a 34 mil 821.

Principales infracciones en lo que va del año

Hasta la fecha, las multas más comunes en Hermosillo han sido:

Exceso de velocidad y radar: seis mil 11

No usar el cinturón de seguridad: tres mil 471

Estacionarse en zona prohibida: dos mil 856

Uso del celular mientras se conduce: dos mil 816

Falta de luces: mil 525

Estacionarse en banquetas: 561

Falta de placas: 493

No contar con licencia de conducir: 335

Falta de seguro vehicular: 331

Estacionarse en ciclovía: 118

Estacionarse en área de discapacitados: 102

Multas por conducir en estado de ebriedad

Dentro del concepto de "otras causas", que suman 16 mil 202 infracciones, se incluyen mil 288 multas por aliento alcohólico y 445 a conductores en estado de ebriedad. En el primer trimestre del año pasado, la segunda infracción más común fue no usar el cinturón de seguridad, con 8,156 multas, seguida de estacionarse en zona prohibida, con 5,681 sanciones, y el uso del celular al manejar, con 5,392 casos.

Respecto a las infracciones por exceso de velocidad, en 2024 se impusieron 23,712 multas, con la siguiente distribución:

Enero: dos mil 351

Febrero: dos mil 329

Marzo: dos mil 546

Fuente: Tribuna