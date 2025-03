Detienen a sujeto por agredir a balazos a policías estatales al norte de Sonora

Comparta este artículo

Sáric, Sonora.- En un operativo en conjunto detuvieron a un sujeto de nombre José 'N' por atacar a balazos a oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en el sitio estaban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN). Sumado a esto, el hecho ocurrió en un camino de terracería entre Cerro Prieto y La Reforma, la tarde de este pasado domingo 23 de marzo.

Por otro lado, el presunto responsable fue capturado mientras portaba un arma de fuego Ak-47, así como también tenía en su posesión un cargador abastecido, además se halló en el interior de su unidad, Marca Nissan, Línea Titán, Modelo 2011, dos cargadores más con cartuchos útiles calibre 7,62 x 39 mm; asimismo, es relevante mencionar que el vehículo antes descrito no tiene reporte de robo.

Además, se confirmó que cada de los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, en Caborca, Sonora. A su vez, hasta estos instantes continúan las averiguaciones correspondientes. De igual forma el detenido se presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. (Art. 13 del CNPP).

Es necesario remarcar que aunque se logró la detención de José 'N', del lugar donde ocurrió todo se dieron a la fuga tres “generadores de violencia”, quienes después de un intenso operativo realizado por las autoridades no fueron localizados. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles de los tipos que los elementos policiales no les dieron alcance.

Recuerda que la denuncia es completamente anónima

Ante todo, en caso de tener conocimiento de la venta de droga, trata de personas, extorsión, tráfico de armas, secuestro y robo de combustible, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089, lo anterior sin el temor de que su identidad quede al descubierto puesto que ahora es completamente anónima y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna