Matan a tiktoker en Culiacán tras desaparecer; impacta último VIDEO: "El tiempo está contado"

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Los altos niveles de violencia que se registran en Culiacán y otras zonas de Sinaloa desde el verano de 2024 siguen cobrando víctimas mortales. En esta ocasión se reportó el asesinato de un conocido tiktoker de la región, mismo que pasó varios días desaparecido y que la noche de ayer miércoles 26 de marzo fue encontrado sin vida. Se trata de Víctor A., conocido en las redes sociales como 'El Brasileño'.

De acuerdo con la ficha de búsqueda del conocido creador de contenido, había sido visto por última vez el sábado 22 de marzo de 2025, aproximadamente a la 13:00 horas, en su negocio de motocicletas en Culiacán. Desafortunadamente, hace algunas horas se localizó el cadáver de 'El Brasileño', el cual tendría evidentes signos de violencia. Aparentemente, fue ejecutado a balazos por sujetos que no han podido ser detenidos.

Víctor fue encontrado sin vida en un terreno baldío de la colonia Antonio Toledo de Corro, junto a una tortillería. Familiares de la víctima acudieron hasta el sitio y reconocieron su cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones de la Semefo para la necropsia de ley y otras diligencias. Se presume que 'El Brasileño' o 'El Brasileiro' fue víctima de un 'levantón', pues reportes apuntan a que sujetos armados lo privaron de su libertad el sábado.

Asesinan a tiktoker El Brasileño en Culiacán

'El Brasileño' se había hecho famoso en Culiacán y sindicaturas aledañas debido al contenido que creaba para TikTok, donde acumulaba más de 13 mil seguidores. El influencer se dedicada a la reeparación y venta de accesorios de motocicletas, y los videos que publicaba en redes sociales eran de la misma temática. De hecho, pocas horas antes de ser secuestrado, 'El Brasileño' compartió varios videos.

Una de las grabaciones, que ha conmocionado a todos sus seguidores, muestra a Víctor sentado en el piso mientras repara una moto. De fondo, se escucha la canción Me ha costado, cuyo mensaje ha sido interpretado por muchos como una indirecta a sus enemigos: "Y es que el tiempo está contado todo lo que tengo me ha costado... ver... y nunca que me alcanzan, vengan para acá para pegarle unos put... balazos, pa donde sea me arribo y me sigue toda la mancha, me empezamos vendiendo bolsas de mota...".

Fuente: Tribuna