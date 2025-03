Michoacán: Se registra fuerte accidente en carretera Morelia-Páztcuaro; hay ocho heridos

Comparta este artículo

Tiripetío, Michoacán.- Una fuerte carambola se registró durante la mañana de este sábado 29 de marzo, fue en la carretera Morelia – Pátzcuaro, justo donde se encuentra el kilómetro 24, en el municipio de Tiripetío, Michoacán. En el accidente estuvieron involucrados siete vehículos, lo cual dejó un saldo de ocho lesionados. Por lo que debido a la gravedad del asunto elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) procedieron a trasladar vía aérea a dos mujeres que fueron de las más afectadas.

No obstante, las otras seis personas heridas se les dio atención médica en el lugar de los hechos, sin embargo, ya estabilizados se les trasladó al Hospital Regional de Pátzcuaro y a la unidad médica ubicada en Acuitzio. A su vez, se confirmó que algunos testigos requirieron también revisión por crisis nerviosas y ataques de pánico. Se desconoce si en estos momento ya se reactivó la circulación de los automóviles que necesiten transitar por la zona.

Por otra parte, todavía se investiga cuál fue la causa del incidente, se espera que en las próximas horas haya avances, pese a que no han presentado informes oficiales. Con respecto a las dos féminas que resultaron con graves consecuencias se sabe que está una de ellas en el Hospital Civil y de la Mujer y la otra al Hospital General Dr. Miguel Silva, aunque no hay mayores datos sobre su estado de salud, edad o identidad.

Recomendaciones para evitar accidentes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):

Siempre usar el cinturón de seguridad, tanto el conductor designado como cada uno de los pasajeros, respetar los límites de velocidad, no intentar rebasar por la derecha o detenerse en curvas, evitar obstruir carriles que ponen en riesgo la seguridad al conducir y obedecer siempre las señales de tránsito. Asimismo, se debe verificar que el automotor esté en buenas condiciones; llevar consigo una llanta de refacción y una caja de herramientas básicas, para solucionar cualquier imprevisto.

Un aspecto que es bastante importante es el uso del celular, ingerir bebidas embriagantes o algún estupefaciente, y manejar cansado, pueden generar accidentes con consecuencias fatales.

Números de emergencia en caso de sufrir algún accidente

Emergencias: 911

Capufe: 074

Ángeles Verdes: 078

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

LOCATEL: 55 56 58 11 11

Protección Civil: 55 51 28 00 00

Denuncia Anónima: 089

Incendios Forestales: 800 46 23 63 46

Policía Federal: 088

Fuga de agua (CDMX): 800 014 2482

Fuga de gas: 911.

Fuente: Tribuna