Código Rojo en Cajeme: Reportan balacera en plena vía pública de la Providencia

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La madrugada de hoy, lunes 3 de marzo de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la comisaría Providencia, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara una intensa balacera en plena vía pública. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la balacera ocurrió la madruga de hoy, lunes 3 de marzo de 2025, alrededor de las 00:20 horas, tiempo local, entre la colonia Severo Girón y la López Nogales, en el municipio de Cajeme. Vecinos del sector que ya estaban descansando escucharon detonaciones de arma de fuego por la calle Base, por lo que dieron aviso a las autoridades mediante el 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Vecinos reportan balacera en la comisaría Providencia. Foto: Facebook

Si bien no se activó el Código Rojo en esta zona de Providencia, sí se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes arribaron al sitio y tomaron nota de los hechos con los vecinos. Los presuntos criminales, señalaron los testigos, lograron huir hacia una dirección desconocida sin dejar rastro. Las autoridades realizaron un recorrido de prevención y vigilancia por la zona.

No obstante, este operativo habría dado resultados negativos, ya que no fueron localizados ni casquillos percutidos ni los sicarios. Por lo anterior, no se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ni a elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Testigos señalaron que sí hubo un ataque armado, no obstante, no fueron localizados los indicios. Las pesquisas continuarán.

Ejecutan a una mujer en Ciudad Obregón

La noche del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes se movilizaron por una balacera en la Carretera Internacional México 15 y el bulevar Obrero Mundial, a la altura del fraccionamiento Las Misiones, en la salida sur de la cabecera municipal de Cajeme. Aquí, un comando armado interceptó a una mujer y la asesinó a balazos. No hay detenidos por estos hechos violentos. TRIBUNA te comparte la información aquí.

Fuente: Tribuna