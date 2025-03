Sinaloa, bajo fuego: Enfrentamientos y quema de casas causan pánico en El Fuerte y Choix

Comparta este artículo

El Fuerte, Sinaloa.- Las alarmas se encendieron de nueva cuenta en el estado de Sinaloa, que ha vivido una de sus peores escaladas de violencia desde julio de 2025 cuando se ejecutó la detención de 'El Mayo' Zambada. En esta ocasión, se reportaron hechos violentos en la sierra de la entidad, específicamente en poblados de El Fuerte y Choix, donde se registraron enfrentamientos armados y quema de casas.

De acuerdo con información retomada por Radio Fórmula, los sucesos comenzaron desde la noche de ayer sábado 29 de marzo y continuaron durante la madrugada de este domingo 30 de marzo. Presuntamente se trató de un enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa. Las balaceras e incendios de domicilios tuvieron lugar en las comunidades de Chinobampo en El Fuerte y Bacayopa en Choix.

Ante los múltiples reportes de los pobladores, personal de la Guardia Nacional (GN) se desplegó a la zona. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, indicó que no tenían precisión de lo que había ocurrido en la zona. "Por allá anda la Guardia Nacional. Incluso no tengo ningún reporte, el reporte de la mañana no me lo han mandado", precisó el mandatario sinaloense.

A través de las redes sociales ya circulan imágenes y videos que muestran parte de los enfrentamientos e incendios de casas en los mencionados poblados, así como el movimiento policíaco que se registró horas después. Ha trascendido que los grupos antagónicos que se enfrentaron fueron de Los Chapitos y de 'El Mayito' Flaco; asimismo, se asegura que varias personas perdieron la vida durante las balaceras.

Los poblados de la zona serrana de Sinaloa afirmaron haber escuchado potente detonaciones de arma de fuego e incluso mencionaron que los sonidos eran similares a los de una bazuca. Se espera que dentro de las próximas horas, la Fiscalía de Sinaloa o el gobierno de Rocha Moya comparta un informe sobre estos sucesos.

Fuente: Tribuna