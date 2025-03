Sheinbaum exige que se investigue a Los Alegres del Barranco por homenaje a ‘El Mencho’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional de este lunes 31 de marzo, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema del polémico homenaje por parte Los Alegres del Barranco a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ’El Mencho‘, en el Auditorio Telmex. Asimismo, la mandataria reprobó la acción y aseguró que este tipo de actos de no se deberían realizar, por lo que solicitó hacer una investigación al respecto.

"No debería ocurrir eso. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto. Hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer una apología de la violencia ni de los grupos delictivos", afirmó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y agregó que próximamente se promoverá un concurso nacional de música para combatir géneros musicales como los corridos tumbados y con esto lograr atraer nuevos talentos.

Por su parte, este sábado 29 de marzo el grupo de narcocorridos se presentó en el Auditorio Telmex, donde en el show se comenzaron a proyectar imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, no es la primera vez que la banda dedica temas a figuras de dicha organización criminal, puesto que con anterioridad hicieron un espectáculo con la canción 'El Dueño del Palenque' para Heraclio Guerrero Martínez, conocido como 'El Tío Lako'.

Presentación en el Auditorio Telmex de Zapopan de Los Alegres del Barranco

Algunos fragmentos de la canción ’El Del Palenque' de Los Alegres del Barranco (2021):

"Soy el dueño del palenque cuatro letras van al frente, soy del mero Michoacán donde es la Tierra Caliente, doy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense".

donde es la Tierra Caliente, doy el señor de los gallos, el del Brazos armados que tengo, los Elite y los Guerreros, a los amos del terror los Delta y del Jardinero , también del 85. A las órdenes de ’Mencho‘.

, también del 85. A las órdenes de "Del uno y tres, va un saludo, para todos mis muchachos y ténganlo bien presente, que son gente de las cuatro letras que tiene el cartel y es del señor de los gallos".

Finalmente, debido a lo viral que se hizo el video el Auditorio Telmex procedió a lanzar un comunicado de prensa en el que admitió que efectivamente las imágenes proyectadas podrían considerarse como "apología del crimen”. Además, compartió algunas palabras sobre su propósito como un espacio para la música: "Como recinto, nuestro compromiso es ofrecer un espacio para la música y el entretenimiento, siempre en apego a los valores de respeto y sana convivencia. Es importante aclarar que el Auditorio Telmex no tiene injerencia en la selección del repertorio, discursos o material audiovisual que los artistas decidan compartir con su público", resaltaron.

