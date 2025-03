Comparta este artículo

Hermosillo Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó sobre la detención del conductor implicado en el accidente ocurrido en la carretera 100, a la altura del kilómetro 21, que resultó en la muerte de un ciclista y dejó a dos personas heridas. El detenido enfrenta cargos por la probable comisión del delito culposo con motivo del tránsito de vehículos, con resultado de daños, lesiones y homicidio.

Conductor detenido tras accidente fatal en carretera a la Costa de Hermosillo; murió un ciclista. Foto: Redes

La víctima fatal fue identificada como Raúl Abel, de 52 años, quien perdió la vida en el lugar del incidente. Los heridos, Raúl Albero, conductor de uno de los vehículos pick-up involucrados, y una mujer de nombre Elvira, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según el informe oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas cuando un grupo de ciclistas circulaba por la carretera. Un vehículo que transitaba a alta velocidad impactó por alcance a una unidad de protección, proyectándola hacia el ciclista, quien fue golpeado con la parte trasera del vehículo de seguridad.

El conductor responsable fue detenido y presentado ante las autoridades competentes. La FGJE confirmó que el individuo dio negativo en las pruebas toxicológicas. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del accidente y determinar las sanciones correspondientes.

Conductor detenido tras accidente fatal en carretera a la Costa de Hermosillo; murió un ciclista. Foto: Internet

Vecinos de la colonia Provincias se oponen a la construcción de escuela privada en área originalmente destinada para parque

Por otra parte, vecinos de la colonia Provincias, en Hermosillo, se oponen a la construcción de una escuela privada en un terreno que se había prometido como zona verde y recreativa. Argumentan que la venta del terreno a un particular por parte del Ayuntamiento en la administración 2012-2015 y el cambio en el uso de suelo afecta la calidad de vida de los residentes. Temen que la escuela, que atendería a 600 alumnos, impacte negativamente el tránsito en la zona y cause congestión en calles y avenidas cercanas. Los residentes buscan reunirse con autoridades para expresar su rechazo y pedir la cancelación del proyecto. No dejes de seguir visitando nuestro portal de noticias Tribuna Sonora para estar al tanto de lo que acontece en México y en el mundo.

