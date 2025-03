Dos meses de angustia ha vivido la madre de Omar, desaparecido en Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora. - “Hay días que lloro mucho de impotencia, de desesperación por no saber nada de mi hijo, y ver que las autoridades no hacen nada”, manifestó Maritza Salas, madre de Omar Alejandro García Salas.

La madre del joven desaparecido el pasado 7 de enero en Ciudad Obregón dio a conocer que las autoridades aún no le proporcionan información actualizada y se han limitado a decirle que la persona que se encuentra detenida por su presunta participación en la desaparición de Omar Alejandro no ha dicho nada al respecto.

La persona que se encuentra detenida no quiere hablar, no quiere hablar y que no lo pueden obligar. Eso es todo lo que me dicen”, comentó la angustiada madre, quien ha experimentado altibajos en su estado de salud debido a que padece diabetes.