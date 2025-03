Delincuencia, al alza en Ciudad Obregón: Roban motocicleta y dinero en Laguna del Náinari

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, región del sur de Sonora, continúa enfrentando una preocupante ola de violencia e inseguridad, a pesar de los operativos y estrategias implementadas por las autoridades para frenar la delincuencia. Un claro ejemplo de esta problemática se registró la noche del miércoles 5 de marzo, cuando un motociclista fue víctima de un asalto en calles del Centro de Cajeme.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, este atraco ocurrió el pasado miércoles 5 de marzo de 2025, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Morelos y Kino, frente a la Laguna del Náinari, en el centro de Ciudad Obregón. La víctima, identificada como Alfonso V. B., de 25 años, detalló que se encontraba detenido en un semáforo cuando fue interceptado por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Roban motocicleta en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

Los delincuentes se colocaron a los costados del joven motociclista, impidiéndole cualquier intento de escape. Bajo amenazas verbales y amedrentado con un arma de fuego, estos lo obligaron a entregar su motocicleta, una Italika FT 125 de color rojo, su cartera con documentos personales y su teléfono celular. Tras consumar el atraco, los criminales huyeron hacia un rumbo desconocido, dejando a la víctima sin posibilidad de reacción inmediata.

Tras el asalto, Alfonso V. B.dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Delegación Náinari, así como a agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). A pesar de que las fuerzas de seguridad implementaron operativos de búsqueda en la zona, no se lograron detenciones ni se recuperaron los objetos robados.

Debido a lo que la víctima no resultó herida, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los efectivos realizaron el Informe Policial Homologado (IPH) para presentar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Aunque continúan los operativos para prevenir estos crímenes, aún no se han detenido, del todo estos hechos violentos en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna