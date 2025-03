Fernanda Sánchez: Denuncia vendedora de postres ataque con ácido en Tijuana

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Una mujer proveniente de Tijuana, Fernanda Sánchez, denunció a través de sus redes sociales que la noche del lunes 3 de marzo sufrió una agresión de parte de una persona que se acercó a solicitarle información sobre una vacante, sin embargo, mientras ella hablaba lo que hizo la otra mujer fue destacar un recipiente que aparentemente contenía ácido. La influencer dijo que en ese momento no podía ni respirar, ni pedir ayuda y de inmediato sintió que le quemaba el rostro.

"El lunes 3 de marzo alrededor de las 9:40 me encontraba en mi camión de postres terminando lo de cerrar en compañía de mis colaboradores, y mi hija menor de cinco años, cuando se me acerca una persona desconocida del sexo femenino a pedirme información sobre una vacante de empleo en mi negocio, a lo que yo sin dudarlo le doy la información porque esta persona ya había ido anteriormente a preguntar por mí. Mientras yo le empiezo a brindar información esta persona destapa un bote que contenía en sus manos y me lo arroja en mi rostro dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar", relató la afectada por medio de un video.

Asimismo, la víctima adjuntó en la publicación un texto en el que decía que estaba cansada de quedarse callada ante las injusticias, a su vez aclaró que hizo todo el procedimiento legal. La joven es alguien reconocida en plataformas como TikTok, sitio en el que hizo viral en julio del 2024 por ser revendedora de productos de Costco, pero debido a su éxito tiempo después adquirió un carrito donde no solo vendería productos de la cadena comercial sino también postres caseros.

Fernanda Sánchez se hizo viral en TikTok con su venta de postres y después adquirió un camión para sus ventas

Derivado de lo anterior, Fernanda añadió en su denuncia que desde que inició se le han inventado infinidad de rumores, los cuales agregó todos son falsos y nunca hizo nada pero ahora con lo sucedido mencionó que teme por el bienestar de su familia y de que quieran hacerle algo más. Hasta el momento, se sabe por su testimonio que los daños causados van desde afectaciones al oído, parte de la cara y visibilidad del ojo derecho.

"Creemos que lo que me arrojó fue un ácido, pero no sabemos qué tipo de ácido. Esto ocasionó que mis cinco sentidos de la cara tuvieran quemaduras, como en mi boca, mi nariz, mi oído y mi ojo derecho que fue el que más se vio afectado, perdiendo gran visibilidad. Éste video lo hago con el fin de que se hace mi voz y sea escuchada, porque en lo que va del año he sufrido de esas agresiones y he permitido muchas cosas por no hacer o por no salir a hablar y tocar el tema y siempre lo he manejado de la manera legal pero esto pone en riesgo a mi familia, a mi hija, que como les digo, se encontraba ahí y presenció todo", enfatizó.

Fuente: Tribuna