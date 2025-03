Hospitalizan a dos mujeres tras fuerte choque entre moto y camioneta en Pueblo Yaqui

Comparta este artículo

Pueblo Yaqui, Sonora.- La tarde de este viernes 7 de marzo, un accidente de tránsito se registró en la comunidad de Pueblo Yaqui, Sonora, dejando como saldo a dos mujeres y dos menores de edad afectados. El choque entre un automóvil tipo pick up y una motocicleta tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas sobre el bulevar Emiliano Zapata, lo cual desató la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades.

Según los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando el vehículo pick up les cortó el paso para cruzar el bulevar, provocando que se impactaran contra él. Debido a la colisión, las cuatro personas cayeron sobre la carpeta asfáltica, sufriendo diversas lesiones. Tras este percance, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a las personas afectadas.

Las dos mujeres presentaban lesiones de consideración, por lo que fueron trasladadas de inmediato a un hospital en Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada. De manera extraoficial, se comenta que los dos niños también resultaron con golpes, aunque no de gravedad, y que fueron llevados a un hospital en un automóvil particular. Sobre el conductor de la camioneta no se brindó información.

Testigos del accidente comentaron que las dos mujeres que tripulaban la motocicleta residen en la colonia Kuraica, de Pueblo Yaqui. Hasta el momento, las identidades de los involucrados en el choque no han sido reveladas. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme se presentaron en el sitio para tomar nota de lo sucedido y realizar las investigaciones correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades.

El lugar donde ocurrió el accidente vehicular

Cabe recordar que en abril de 2024, vecinos de Pueblo Yaqui se manifestaron frente a la comisaría de la localidad denunciando que, pese a que la ciudadana Yolanda Zazueta y su esposo Fernando Padilla fueron atropellados por una persona en estado de ebriedad, la misma que no fue detenida por el hecho ni se ha hecho responsable por el accidente. Derivado del percance la mujer atropellada, perdió su pie derecho, además de fracturarse el brazo.

Mientras que su pareja fue hospitalizado solicitando donadores de sangre para ser intervenido. Los manifestantes argumentaron que los elementos de Seguridad Pública que atendieron el caso no actuaron conforme a ley, puesto que no se detuvo a la mujer que presuntamente ocasionó el accidente, y hasta ese momento seguía en libertad sin tener ninguna consecuencia ni tomar responsabilidad de sus actos.

Fuente: Tribuna