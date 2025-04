Ángeles Yésica intentó secuestrar a un hombre de 32 años en Nogales; ya está arrestada

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una mujer llamada Ángeles Yésica 'N', de 46 años de edad, originaria de Michoacán, por su presunta participación en el delito de tentativa de privación ilegal de la libertad agravada, cometida en perjuicio de Alfredo 'N', de 32 años, en la ciudad de Nogales, Sonora.

La carpeta de investigación señala que los hechos se registraron el pasado 15 de marzo, en la colonia Lomas de Anza, donde la ahora detenida, estando afuera del domicilio de la víctima, presuntamente indicó a varios sujetos, quienes aparentemente portaban armas de fuego, que lo privaran de la libertad. Señaló la vivienda donde supuestamente se encontraba la víctima, sin embargo, los agresores inicialmente ingresaron a otro departamento.

En ese lugar sustrajeron erróneamente a una persona distinta, situación que fue corregida por la acusada, quien les señaló que habían cometido un error y que el domicilio no era el correcto. Posteriormente, al intentar ingresar al domicilio preciso, no lograron su objetivo de secuestrarlo, ya que la puerta estaba cerrada con candado y además la víctima no se encontraba en el inmueble en ese momento.

La detención de Ángeles Yésica 'N' se efectuó el pasado 27 de marzo, alrededor de las 20:00 horas, en la misma colonia Lomas de Anza, quedando a disposición de un juez competente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con esta acción "reafirma su compromiso de perseguir y castigar cualquier delito que atente contra la libertad y seguridad de las personas, fortaleciendo la seguridad y tranquilidad en el estado".

De la misma manera, elementos de la AMIC ejecutaron una orden de arresto en contra de una mujer identificada como Francisca 'N', de 41 años de edad, originaria del Estado de México, señalada como presunta responsable del delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de un menor de edad, familiar directo. Su captura sucedió hace unos días en la calle Luis Donaldo Colosio, de la colonia Obrera, en Nogales, Sonora.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora