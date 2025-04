Juez prohíbe a Fiscalía de Sonora informar sobre el caso donde murieron niño y abuelo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, por disposición de un juez, no podrá proporcionar información sobre el caso de Jason 'N', el menor de 17 años implicado en un accidente vehicular en el que fallecieron un niño de 11 años y su abuelo de 65 años. El percance ocurrió la noche del 15 de febrero en los bulevares Luis Encinas y Solidaridad, en la ciudad de Hermosillo.

Según los reportes, Jason 'N' fue señalado como el presunto responsable del aparatoso accidente donde chocó su vehículo contra la unidad donde viajaban el abuelo junto a su nieto, tras lo cual fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que sufrió. Posteriormente, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, aunque en ese momento no pudo rendir declaración debido a su estado de salud.

Fátima Martínez, directora del Centro de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la FGJES, explicó que la situación jurídica del menor ya fue resuelta por el juez de justicia para adolescentes. Sin embargo, enfatizó que la resolución judicial impide divulgar más detalles sobre el caso. "Estamos imposibilitados para dar más información", declaró. Esto quiere decir que Jason 'N' ya recibió sentencia, sin embargo, no fue puede hacerse pública.

A finales de febrero se comentaba que el acusado podría enfrentar una pena máxima de 6 años de internamiento debido a su condición de menor de edad. También se dijo que existía la posibilidad de que se le concediera libertad bajo fianza al no tratarse de un delito doloso, o sea que no fue intencional. Así lo informó Rafael Acuña Griego, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.

También explicó que, Jason 'N' no estaría obligado a cumplir prisión preventiva y podría salir libre una vez que recupere su salud: "Parece que está golpeado, no puede hablar, no se le puede tomar declaración. Los juicios son orales de preferencia, no sé si estará privado de la conciencia". El magistrado precisó que la pena máxima por este tipo de delitos es de 6 años de prisión cuando el imputado es mayor de edad.

Por otro lado, Fátima Martínez, reveló que unos días después del choque se ejecutó una orden de aprehensión contra Jason 'N' en el Hospital Infantil del Estado de Sonora donde fue atendido. Sin embargo, la jueza a cargo del caso decidió suspender temporalmente el procedimiento hasta que el adolescente mejore de salud.

Fuente: Tribuna