Así es la vida de Félix Gallardo, alías 'Jefe de Jefes', fundador del Cártel de Guadalajara

Comparta este artículo

Atizapán, Estado de México.- El pasado jueves 10 de abril Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, obtuvo su libertad definitiva después de que pasó 40 años en la cárcel por diversos delitos relacionados con el narcotráfico como el contrabando de drogas desde Ecuador, aunque también por el asesinato del piloto mexicano Alfredo Zavala en febrero de 1985 y la muerte de Enrique 'Kiki' Camarena.

De acuerdo con información de Infobae, otro de los fundadores fue Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos, quien fue extraditado a Estados Unidos por el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, junto a 29 prisioneros acusados de delitos vinculados con el narcotráfico. De hecho, el próximo viernes 18 de abril se presentará ante la corte de Brooklyn, Nueva York, aunque la fecha definitiva es el 25 de junio, momento en que se se dará a conocer si recibe la pena de muerte.

Controló por algunos años el tráfico de drogas de México a los Estados Unidos

¿Qué hay acerca del ‘Jefe de Jefes’?

El tercer fundador del Cártel de Guadalajara fue Miguel Ángel Félix Gallardo, Alias Jefe de Jefes y el zar de las drogas, a quien se le condenó por 40 años de prisión en vista de que solía traficar cocaína, acopio de armas y cohecho, pero no es la única pena, puesto que también recibió una condenada por el asesinato de Enrique 'Kiki' Camarena, el agente de la DEA que se cree perdió la vida el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara, México.

Es relevante mencionar que en septiembre de 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que a través de una de sus mañaneras que Félix Gallardo se encontraba muy mal de su salud, por lo que el informe que previamente le habían presentado lo convenció de que el capo necesitaba un tratamiento que no podía recibir dentro del reclusorio a causa de sus múltiples enfermedades.

"El informe que me presentaron sobre su estado de salud, me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades, entonces tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio. Tiene que estar atendido en una casa por su familia, va a estar preso, tiene que portar un brazalete, aún estando enfermo", afirmó López obrador aquel 13 de septiembre del 2022 durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo'.

Fuente: Tribuna