Fuerte accidente en Ciudad Obregón: Vehículo terminó volcado frente a Plaza Sendero

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte accidente automovilístico se registró la tarde de este viernes 11 de abril, sobre la carretera federal México 15, frente a la Plaza Sendero, de Ciudad Obregón. El percance ocurrió poco después de las 15:00 horas, cuando una vagoneta Honda Passport, modelo atrasado y de color azul oscuro, volcó de manera aparatosa tras perder el control y terminó de cabeza en medio del camellón central.

Según los primeros reportes, el vehículo circulaba con dirección al sureste cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control de la unidad e impactó contra la guarnición, lo que provocó que la unidad diera varias volteretas antes de quedar volcada con las llantas hacia arriba. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

No obstante, las pérdidas materiales fueron de consideración, ya que la vagoneta resultó con severos daños. Al lugar acudieron cuerpos de rescate y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes brindaron asistencia y evaluaron la situación. También se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional, división caminos, quienes realizaron el informe correspondiente y supervisaron el retiro del vehículo, que fue trasladado al corralón.

El automóvil accidentado terminó arriba del camellón

Esto sucede solo unas horas después de otro hecho de tránsito suscitado en el municipio de Cajeme. Fue durante la mañana de este viernes que un tráiler y un sedán chocaron sobre la Carretera Internacional, provocando caos vehicular y la movilización de cuerpos de emergencia. Esto ocurrió alrededor de las 9:00 horas, en las inmediaciones de la comisaría de Esperanza, a la altura del fraccionamiento Villa Bonita.

De manera preliminar, se informó que un tractocamión perteneciente a la empresa Soles, que circulaba en dirección sur sobre la carretera federal México 15, no respetó la luz roja del semáforo ubicado en la entrada del fraccionamiento. Al pasarse el alto, la pesada unidad impactó de manera lateral a un Nissan Tiida de modelo antiguo, que venía el bulevar Villa Bonita con dirección al oriente, empujándolo varios metros.

