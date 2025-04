Terrible accidente en Sonora: Tráiler cae de puente en Santa Ana, deja cuatro lesionados

Comparta este artículo

Santa Ana, Sonora.- Se reportó este viernes 11 de abril un terrible accidente en el que se vieron involucrados un tractocamión que se estrelló contra una camioneta tipo pick up, por lo que la situación provocó que terminara cayendo al cauce del río. De acuerdo con información extraoficial, se sabe que el incidente sucedió alrededor de las 13:00 horas donde se localiza el puente de la salida de Santa Ana.

Es así que el chofer del tráiler perdió el control del vehículo ocasionado tras esto el impacto de la camioneta sobre el puente, por lo que debido a la fuerza del golpe terminó por caer al cauce del río. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, por lo que después de ser revisadas cada una de las personas involucradas se determinó que estaban fuera de peligro y que ninguna necesitaba hospitalización.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar la causa exacta del incidente. Asimismo, durante un tiempo el tráfico estuvo detenido y tras un rato se reanudó aunque con un solo carril disponible ya que seguían revisando la zona. De igual forma se hace un llamado a manejar con precaución siempre que se encuentre en carretera.

Aparentemente el conductor del tráiler perdió el control de la unidad

Recomendaciones para evitar accidentes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):

Siempre usar el cinturón de seguridad, tanto el conductor designado como cada uno de los pasajeros; respetar los límites de velocidad, no intentar rebasar por la derecha o detenerse en curvas. Evitar obstruir carriles que ponen en riesgo la seguridad al conducir y obedecer siempre las señales de tránsito. No obstante, se debe verificar que el automotor esté en buenas condiciones. Un aspecto que es bastante importante es no usar el celular, no ingerir bebidas embriagantes o algún estupefaciente y nunca manejar cansado.

Finalmente, en Sonora el número de emergencia para reportar accidentes de carretera es el 911, el cual tiene como propósito atender llamadas de emergencias médicas, de seguridad y protección civil. Además, también se puede acudir a la Coordinación Estatal de Protección Civil al (662) 236-44-00 para reportar emergencias. Ante todo, si se requiere una grúa los encargados son Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) al 074.

Fuente: Tribuna