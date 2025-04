Encontronazo entre municipales y AMIC en Ciudad Obregón; hay dos agentes lesionados

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular entre corporaciones de seguridad encendió las alarmas la tarde de este domingo 13 de abril en Ciudad Obregón, luego de que dos patrullas oficiales chocaron violentamente en un transitado crucero del sur de la ciudad. El percance, que ocurrió en entre las calles Norman E. Borlaug y Guillermo Prieto, frente a la colonia La Reforma, dejó como saldo dos elementos policiales lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucradas una unidad de la Policía Municipal de Cajeme y otra de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Hasta ahora, las causas del choque siguen bajo investigación, aunque se presume que uno de los vehículos pudo haber ignorado la luz roja del semáforo, lo que derivó en el impacto y posterior movilización de cuerpos de emergencia al sitio.

Los dos agentes heridos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron al lugar en cuestión de minutos, y después fueron trasladados a un hospital. Aún no se ha informado el estado de salud exacto de los oficiales, pero se estima que están fuera de peligro. La zona fue asegurada por elementos de Tránsito Municipal para las diligencias correspondientes y recabar evidencia que permita esclarecer lo sucedido.

Dos policías municipales fueron llevados a un hospital

Apenas unos días atrás, otro accidente automovilístico se registró sobre la carretera federal México 15, frente a la Plaza Sendero, de Ciudad Obregón. El percance ocurrió poco después de las 15:00 horas, del pasado viernes 11 de abril, cuando una vagoneta Honda Passport, modelo atrasado y de color azul oscuro, volcó de manera aparatosa tras perder el control y terminar de cabeza en medio del camellón central.

Según los primeros reportes, el vehículo circulaba con dirección al sureste cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control de la unidad e impactó contra la guarnición, lo que provocó que la unidad diera varias volteretas antes de quedar volcada con las llantas hacia arriba. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Fuente: Tribuna