Pescadores y turistas hallan cadáver de joven mujer en el mar en Caborca, Sonora

Caborca, Sonora.- La mañana de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en la localidad de Puerto Lobos, en el municipio de Caborca, luego de que se reportara el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer flotando en el mar. La Fiscalía del Estado ya abrió una nueva carpeta de investigación por estos hechos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el domingo 13 de abril de 2025, alrededor de las 10:00 horas, a poco más de dos kilómetros mar adentro frente a las costas de Puerto Lobos, en el municipio de Caborca. Fue en ese punto donde un grupo de pescadores, que se encontraba paseando a turistas provenientes de Estados Unidos (EU), localizaron el cuerpo de una joven mujer flotando en el agua.

Según se informó, el cadáver se encontraba maniatado con esposas. Los propios pescadores procedieron a remolcarlo hasta la orilla, donde posteriormente dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Caborca, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional.

Al sitio arribaron personal de Servicios Periciales y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para asegurar la zona y realizar las primeras diligencias. La escena quedó acordonada conforme a los protocolos de ley, para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Más tarde, se abrió una nueva carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables. A la fecha de publicación de esta nota, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades. No obstante, trascendió de forma extraoficial que podría tratarse de una mujer reportada como desaparecida en San Felipe, Baja California, aunque esta versión aún no ha sido verificada de manera oficial.

