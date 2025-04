Desechan amparo del capo mexicano 'La Tuta' contra posible extradición a Estados Unidos

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Servando Gómez Martínez, conocido como 'La Tuta' y exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, sufrió un nuevo tropiezo legal luego de que un juez federal desechara su solicitud de amparo con la que buscaba frenar una posible extradición a Estados Unidos. La resolución la tomó, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal de Toluca.

El juez resolvió no dar trámite a la demanda de garantías presentada por el exlíder criminal, debido a que no cumplió con los requisitos legales mínimos. Gómez Martínez, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, debía detallar los actos concretos que reclamaba, como alguna orden o resolución relacionada con su posible entrega a autoridades extranjeras. Sin embargo, solo ofreció un argumento.

El capo señaló que su imagen apareció en televisión abierta y en la radio el pasado 2 de abril, lo cual no está vinculado directamente con ningún procedimiento de extradición. En su escrito, también alegó que no ha sido notificado oficialmente de ningún proceso internacional en su contra. Además, afirmó que actualmente se encuentra purgando penas por delitos de organizada, narcomenudeo y secuestro, y que está bajo la jurisdicción de un juez federal.

Este no es el primer intento de Gómez Martínez por obtener un amparo en su favor. En febrero de este año, otra solicitud fue rechazada por un juez del Estado de México, luego de que argumentara que no recibía la atención médica adecuada dentro del penal del Altiplano. Según él, padece ansiedad, cefaleas e insomnio, y aseguró que el centro penitenciario no le ha brindado el tratamiento necesario.

No obstante, el juez Juan Pablo Cortés Torres determinó que no existían pruebas suficientes que demostraran una omisión por parte de las autoridades penitenciarias. En su resolución, concluyó que el penal ha cumplido con su deber de brindar atención médica al recluso, y que no se encontraron indicios de violaciones a sus derechos humanos. Así, el panorama judicial para 'La Tuta' continúa complicándose, con recursos legales que no han logrado prosperar.

Fuente: Tribuna