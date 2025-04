Ataque armado en Tultitlán deja como saldo dos hombres muertos en local de reciclaje

Comparta este artículo

Tultitlán, Estado de México.- Se registró el pasado martes 15 de abril un violento ataque contra dos sujetos que fueron sorprendidos por hombres armados dentro de un local de reciclaje ubicado en la colonia Solidaridad. El hecho ocurrió en el municipio de Tultitlán, Estado de México, lugar del que los presuntos responsables huyeron inmediatamente después de disparar y de los cuales se desconoce totalmente su paradero.

De acuerdo con información de Infobae, la situación pasó en la Avenida Estado de México, lugar al que tras percatarse de lo ocurrido arribaron elementos de la policía municipal y servicios de emergencia, pero lamentablemente los afectados ya se encontraban sin signos vitales. De igual forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Asimismo, según el medio antes citado, no es la primera vez que algo semejante se suscita en Tultitlán, ya que de hecho unas horas después se notificó de dos asaltos en el mismo municipio por la colonia Ampliación Buenavista Segunda Sección. Para empezar en la calle Estado de México esquina con Morelia a un hombre le intentaron robar su vehículo y hasta dispararon contra su persona, afortunadamente alcanzó a huir.

No obstante, en la calle Guadalupe Victoria, otro tipo fue asaltado y heridos de un disparo, los presuntos responsables iban a bordo de una motocicleta. Hasta el momento de esta nota no hay detenidos y se desconoce el estado de salud del agredido. Asimismo, no hay información de las identidades de ninguna víctima, sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades se manifiesten acerca de estos crímenes.

Denuncia al 089 de manera totalmente anónima

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR), recomienda en caso de realizar alguna denuncia anónima que se comuniquen al número 089, una línea telefónica gratuita que recibe denuncias anónimas, la cual permanece disponible las 24 horas y siete días de la semana. Sumado a esto también a través de su página web tiene otra línea telefónica y es el número 800-00-85-400.

Fuente: Tribuna