Desaparece otro chofer de app en Hermosillo; lo 'levantaron' frente a su esposa e hijo

Hermosillo, Sonora.- A través de las redes sociales se denunció la desaparición de Edgar Arturo Villa Verdugo, un chofer de aplicación de Hermosillo que sufrió un 'levantón' mientras se encontraba en una conocida barbería de la ciudad. Fue su pareja quien hizo una publicación en Facebook para pedir ayuda para su pronta localización, refiriendo que el joven fue llevado por la fuerza por hombres armados.

Mediante su cuenta en la mencionada red social, la esposa de Edgar Arturo compartió que la privación de la libertad había ocurrido el día lunes 14 de abril aproximadamente a las 19:00 horas, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en el negocio de corte de cabello, donde se encontraba el afectado en compañía de ella y su bebé: "Él solo es conductor de plataformas", dijo la joven.

Asimismo, agregó que teme que los secuestradores se hayan equivocado de persona: "Los que nos conocen saben que todo el tiempo andamos juntos en familia, estoy segura que esto es una confusión. Él es un buen muchacho, un padre presente, un ser humano que no merece desaparecer sin razón. No busco problemas ni venganza, solo les ruego que me lo regresen con vida".

Por favor, se los suplico, déjenme volver a abrazarlo. Devuélvanle su padre a mi hijo", añadió.

En ese sentido, la denunciante compartió que las cámaras de seguridad de la barbería captaron los rostros de los hombres que participaron en el secuestro y dijo que su esposo fue llevado por la fuerza a bordo de un automóvil blanco. "Ayudenme a difundir para que llegue a los ojos de las personas que lo tienen y toque sus corazones y esto termine pronto de la mejor manera posible", finalizó el mensaje de la esposa de Edgar Arturo.

Por su parte, la Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora ya emitió una ficha de búsqueda para localizar cuanto antes a Villa Verdugo, invitando a la ciudadanía a brindar información que lleve a su paradero al teléfono 6621424970; el reporte puede hacerse de manera anónima. También describen a Edgar, de 21 años, como una persona de complexión robusta, cabello castaño oscuro y corto, ojos cafés y tez clara.

Como se recordará, la semana pasada desapareció otro chofer de app en Hermosillo, quien fue identificado como Esteban Aarón 'N', de 30 años de edad. Este fue localizado con vida el viernes 11 de abril, luego de permanecer secuestrado por varios días. La víctima refirió que fue interceptado por hombres armados en colonia Villa Sonora, y dijo que durante el plagio, fue obligado a grabar un video en el que afirmaba que los conductores de aplicaciones están siendo utilizados para el comercio de drogas.

Fuente: Tribuna