Secretario de Seguridad de Sonora, a favor de que se prohíban los narcocorridos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante los últimos días a nivel México se ha abierto un fuerte debate sobre si se deberían prohibir o no los narcocorridos, corridos bélicos, corridos tumbados, etcétera, tras lo que ocurrió en la Feria del Caballo Texcoco 2025 luego de que Luis R. Conríquez fuera el primero en aceptar no cantar este tipo de temas. Debido a que el gobierno de Sonora no ha brindado su postura al respecto, recientemente el secretario de Seguridad Estatal fue quien habló del tema.

Como se recordará, durante la madrugada del pasado sábado estalló una fuerte controversia en el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2025, cuando la gente enfureció, lanzó objetos, saltó al escenario y rompió varios instrumentos, luego de que el intérprete nacido en Caborca se negara a cantar este tipo de canciones pertenecientes al género regional mexicano.

Aunque muchos fans de los corridos bélicos y de otro tipo han alegado que prohibir este estilo de música es una censura a la libertad de expresión, diversas entidades del país han comenzado a sumarse a esta iniciativa y han prohibido que en eventos públicos se reproduzcan estos temas. Algunos estados que están en contra de la música bélica son Michoacán, Estado de México Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Baja California y Aguascalientes, así como la CDMX.

Natanael Cano fue el creador de los corridos tumbados

Sonora, a favor de que se prohíban los narcocorridos

Víctor Hugo Enríquez García, titular de la Secretaría de Seguridad de Sonora, se entrevistó con diversos medios desde la capital del estado, Hermosillo, para hablar acerca de la prohibición de la música que enaltece a los integrantes del crimen organizado o hace apología del delito. En ese sentido, el secretario de Seguridad dijo apoyar la iniciativa resaltando que durante años, estas canciones han aplaudido al mundo del narcotráfico y crimen organizado:

Yo creo que como sociedad debemos unirnos en ese sentido, parte del problema que ahora estamos teniendo es porque ese tipo de personas (los narcos) se enalteció y ese problema tenemos que atacarlo de raíz", opinó.

Sí, Enríquez García se pronunció a favor de limitar la interpretación de música con apología del delito en todo territorio sonorense: "No podemos estar haciendo apología del delito, estoy totalmente a favor de eso (de prohibir los narcocorridos)". Entre los artistas más afectados por la limitación de la música bélica están varios cantantes oriundos de Sonora como Tony Aguirre, Luis R. Conríquez, Gabito Ballesteros y Natanael Cano.

Fuente: Tribuna y X @michelleriveraa