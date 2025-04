Rescatan a menor de 12 años de ahogarse tras ser arrastrado por olas en Bahía de Kino

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes 18 de abril anunció el actual presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que un niño de 12 años fue salvado de morir ahogado en Bahía de Kino, después de que fue arrastrado mar adentro, además el exjefe de oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señaló que el menor no sabía nadar y que gracias a la intervención del equipo de rescatistas se encontraba bien.

"Gracias a la valiente intervención del equipo de rescatistas en Bahía de Kino, hoy salvaron la vida a Javier, un niño de 12 años que fue arrastrado mar adentro, sin saber nadar. ¡Recuerden que la recomendación es acatar las indicaciones de seguridad en todo momento! Construyamos juntos, unas vacaciones con buenos recuerdos en familia", señaló el presidente municipal de Guaymas del 16 de septiembre del 2006 al 18 de marzo del 2009.

De acuerdo con el gobierno de México los niños y niñas no solo corren peligro en el mar abierto, porque también pueden ahogarse en lugares cotidianos como pozos, cisternas, tinas y cubos de agua. A su vez, también se menciona que el tiempo es muy importante porque el corazón de una persona puede dejar de latir en ocho minutos. De igual forma, si logran sobrevivir a un fatal accidente entre el 20 por ciento y el 30 por ciento sufren daños neurológicos.

Recomendaciones para evitar accidentes

¿Cómo detectar que alguien está ahogándose?

Cabeza inclinada hacia atrás con la boca abierta. La persona está flotando boca abajo o está intentando nadar en una dirección particular y sin hacer ningún progreso- Se percibe visualmente que tiene dificultad para respirar.

Si la persona tiene los siguiente síntomas hay que busca ayuda médica:

Tos persistente Respiración dificultosa Cansancio Actividad disminuida Confusión mental Color azul en la piel y los labios Pérdida de consciencia Pérdida del control del intestino o la vejiga.

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que si una persona no responde después de haya sido puesta a salvo es vital llamar al 911 de inmediato el cual está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. No obstante, no hay que olvidar que en caso de no saber nada siempre hay que usar un chaleco salvavidas o un flotador, además si alguien está en peligro busca ayuda de algún experto.

