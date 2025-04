Tras una semana desaparecido, hallan sano y salvo a Dylan Alan en Hermosillo, confirma FGJE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A más de una semana de que se reportara su desaparición, las autoridades confirmaron que ya habían dado con el paradero de Dylan Alán Bañuelos Fontes, quien había sido visto por última vez el viernes 11 de abril en el fraccionamiento Bicentenario de Hermosillo. En el reciente comunicado difundido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se informó que el menor nunca estuvo en peligro.

Como se recordará, durante el pasado lunes activó la Alerta Amber por la desaparición del menor de 15 años, pues se temía por su integridad. Afortunadamente, este sábado 19 de abril se confirmó que Dylan que fue localizado con vida. De acuerdo con la FGJE Sonora, el menor fue ubicado en la colonia Centro de la capital de Sonora, gracias a las investigaciones realizadas por personal comisionado al caso.

Para lograr con el paradero de Dylan Alan, las autoridades realizaron inspecciones de lugares, análisis de videos, operativos de búsqueda, recopilación de testimonios y una constante comunicación con los familiares del jovencito. La Fiscalía resaltó también que Dylan no estuvo en peligro, según lo manifestado por la denunciante y madre de la víctima, quien informó que el adolescente llegó a la casa de un familiar en la colonia Centro.

Asimismo, indicaron que la mamá de Dylan ha pedido no continuar con las pesquisas por este caso: "La madre del joven señaló que no desea que su hijo sea valorado por el médico legista ni presentado ante el Ministerio Público, y solicitó que no se continúe con la investigación, argumentando que no quieren ser molestados". No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró que mantiene investigaciones con el fin de esclarecer los hechos.

En días pasados, las autoridades de Sonora activaron otra Alerta Amber para la búsqueda de Arleni Dayana Quintero Piedra, una menor de 15 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 14 de abril de 2025 en San Luis Río Colorado. La jovencita fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Progreso, pero tras no ser localizada, se teme que su integridad física pudiera encontrarse en peligro. La adolescente fue descrita como una mujer delgada, tez morena, cara afilada y ojos pequeños de color café oscuro, además de que su cabello es largo, chino y de color negro.

Fuente: Tribuna y X @fgjesonora