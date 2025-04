Balacera en 'Festival del Caldo' deja un muerto: Era sobrino de la diputada Gladys Cortés

Comparta este artículo

San Marcos, Guerrero.- La tarde de este Sábado de Gloria, 19 de abril de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guerrero y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en el municipio de San Marcos, luego de que se reportara un ataque armado durante la carrera de caballos del 'Festival del Caldo' en la comunidad de Tecomate Pesquerías, en la región de la Costa Chica.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el sábado 19 de abril alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, sobre la calle principal del poblado, presuntamente tras concluir la competencia ecuestre. En el lugar, un joven de 19 años identificado como Jared Cortés Moctezuma fue atacado con disparos de arma de fuego de grueso calibre, lo que le provocó la muerte.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron en el ´Festival del Caldo' de este sábado 19 de abril. Foto: Facebook

La víctima, según señalaron reportes, era sobrino de la diputada local de Morena por el distrito 13, Gladys Cortés Genchi, originaria de esta región. Inicialmente se manejó la versión de que el atentado podría haber tenido como objetivo a la legisladora; sin embargo, ella misma desmintió esta posibilidad a través de una publicación en redes sociales, donde aseguró encontrarse bien y acompañada de su familia.

Cabe señalar que el evento, la 'Feria del Caldo', un evento promovido por el alcalde Misael Lorenzo Castillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Piden no intervenir tras este nuevo homicidio en Guerrero

Tras el ataque, Arturo Cortés Genchi, padre del joven fallecido, trasladó el cuerpo de su hijo en una camioneta particular a una funeraria en el municipio San Marcos. Además, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y a la Policía Investigadora Ministerial que no intervinieran en el caso. Asimismo, el masculino, no dio declaraciones a la prensa sobre quién o quiénes serían los atacantes ni del móvil del homicidio.

Pese a la petición, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, FGE y otras corporaciones locales implementaron un operativo en la zona para reforzar la seguridad y realizar las diligencias correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este nuevo crimen.

Fuente: Tribuna