Cementerio clandestino en Culiacán: Colectivo halla 11 cuerpos enterrados en siete fosas

Culiacán, Sonora.- Armadas con palas y picos el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras localizó siete fosas clandestinas en terrenos agrícolas del ejido Mezquitillo 2, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sianloa. En ellas, fueron hallados los cuerpos en estado de descomposición de al menos 11 personas. Una semana antes, las autoridades habían recibido un reporte anónimo sobre cuerpos en ese mismo predio.

Sin embargo un operativo policial no arrojó resultados positivos. Fue entonces cuando el colectivo, basándose en información previa y conocimiento del terreno, decidió intervenir por cuenta propia. La mañana de hoy, las rastreadoras iniciaron la búsqueda en las inmediaciones de un dren, donde sospechaban que el sitio era utilizado para esconder cuerpos. Poco a poco, y bajo el sol intenso, lograron ubicar una primera fosa. Con el pasar de las horas, el número se elevó a siete.

En cada excavación, fueron encontrando restos humanos sepultados de manera clandestina. Hasta ahora, no se ha determinado el sexo ni la identidad de las víctimas, cuyo hallazgo fue notificado de inmediato a la Fiscalía General del Estado. Elementos de seguridad pública y del Ejército Mexicano resguardaron la zona, mientras peritos de criminalística realizaron el levantamiento de cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Paralelamente, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas brindó apoyo a las integrantes del colectivo para continuar con la exploración del predio, donde se presume podrían hallarse más restos humanos. El trabajo de Sabuesos Guerreras vuelve a evidenciar la grave crisis de desapariciones forzadas en el país, así como la persistente omisión de las autoridades para actuar de manera oportuna ante las denuncias.

Sabuesos Guerreras pidió a las personas que tienen un familiar desaparecido acudir al Servicio Médico Forense (Semefo) una vez que se hayan procesado las fosas para la identificación de alguno de los cuerpos a través de las prendas o bien de pruebas de ADN.

Esta es una de las fosas en donde se han encontrado más cuerpos. No descartamos que pudiera haber más en este lugar y sabemos la existencia de este tipo de lugares así, pero ahorita por la inseguridad y el tema que hay de la pugna que hay entre los cárteles (Los Chapitos vs Los Mayos) no podemos salir a buscar", explicó.