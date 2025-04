Incendio que inició propietario consume tres casas en colonia Café Combate de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Bomberos de Hermosillo recibieron un reporte alrededor de las 7:00 horas este miércoles 23 de abril, descubrieron que se trataba de un incendio al llegar a la colonia Café Combate, en un domicilio ubicado en las calles San Juan de Los Lagos y Ojuelos, aunque las afectaciones no solo causaron la destrucción de una casa que estaba hecha con madera y láminas de cartón sino también afectó a otros dos hogares del mismo material.

De acuerdo con información extraoficial, se presume que el propietario de la casa de cartón, un hombre mayor, fue quien inició el incidente, además según las autoridades pertinentes ya había amenazado con anterioridad que prendería fuego al sitio, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo los motivos que pudieron ocasionar que tomara dicha decisión.

Asimismo, se sabe que no solo se perdieron los inmuebles, puesto que también se informó que el fuego se propagó hasta donde estaba un corral con once gallinas de pelea que lamentablemente murieron. Por otra parte, hasta estos instantes no se sabe si el señor recibira algún tipo de sanción, así como tampoco pormenores del proceso, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha realizado declaraciones.

Basándose en Cruz Roja Mexicana, recomienda ante un incendio retirar todas las cortinas y todo material que sea inflamable, que se encuentre cerca de ventanas y balcones. A su vez, en caso de presencia de humo se solicita cubrirse la boca y nariz con una toalla o pañuelo mojado. No obstante, lo más indispensable es salir lo antes posible por la ruta de escape más seguro y no olvidar que importante es conversar la vida.

Recuerda que el 911 está disponible todo el tiempo

Finalmente, es necesario tener en cuenta que hay que llamar al 911, número que está disponible en todo México los 365 días del año las 24 horas del día. Ante todo, una vez que la persona de la otra línea responda hay que proporcionar todos los detalles de lo ocurrido, entre los datos más primordiales están la ubicación y las características de la localidad para que así la ayuda llegue lo más pronto.

Fuente: Tribuna