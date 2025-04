Indignación en Hermosillo: Exigen justicia por la muerte de la bebé Juliana en el HIMES

Hermosillo, Sonora.- En calles de Hermosillo, este jueves 24 de abril, ciudadanos alzaron la voz para exigir justicia por un presunto caso de negligencia médica. Con pancartas, lágrimas y gritos de justicia, un grupo de manifestantes se reunió frente al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES) para pedir respuestas por la trágica muerte de la pequeña Juliana Adaly, una bebé que perdió la vida antes del parto.

La movilización fue encabezada por la señora Isabel Vargas, abuela de la bebé, quien asegura que el hospital incurrió en graves irregularidades durante la atención de su hija embarazada. Vargas relató que en dos ocasiones se solicitó que se le practicara una cesárea a su hija, pero el personal médico se negó argumentando la falta de camas y espacio disponible, motivo por el cual debían esperar.

Me la internaron y me la regresaron. Dos veces. Decían que no había camas, que no podían atenderla. No entiendo cómo un hospital de este nivel no tiene los recursos para atender una urgencia como esta", expresó la mujer, visiblemente afectada.