Detienen a cuatro personas tras enfrentamiento armado contra militares en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- Este pasado sábado 27 de abril la Fiscalía General del Estado de Guerrero, informó que se logró la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes no solo sostuvieron un enfrentamiento armado con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), sino que también son acusados por su presunta vinculación con delitos de homicidio calificado.

Según un comunicado de prensa emitido por la dependencia antes mencionada, los hechos se suscitaron la noche del 24 de abril en la colonia Centro, municipio de Zihuatanejo de Azueta, donde personal captó a los probables responsables en el instante en que descendían el cuerpo sin vida de un masculino, por lo que basándose en el reporte de la fuente oficial, cuando se dieron cuenta de la presencia de los militares empezó el problema.

Es así que los agresores dispararon contra los elementos castrenses, provocando daños a un vehículo oficial y derivando en la detención de los presuntos responsables. Se les acusa por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, en agravio de un hombre, así como homicidio en grado de tentativa y daños a la propiedad, lo último con relación a la confrontación con las autoridades.

Se incautaron tres armas largas

Por su parte, se consiguió asegurar tres armas largas, más de 32 cargadores metálicos, más de 900 cartuchos útiles, equipo táctico diverso y un vehículo. A su vez, se confirmó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la posterior integración de la carpeta de investigación correspondiente, misma que como ya se sabe recién comenzó con las indagaciones.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y coordinación interinstitucional, en favor de la justicia y la paz social en la entidad. No obstante, es relevante resaltar que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo las identidades de los supuestos delincuentes, por lo que no no hay información que comprueba si pertenecían a una organización criminal.

Fuente: Tribuna