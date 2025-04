Nuevo ataque armado en Ciudad Obregón deja a un hombre herido; no hay detenidos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en la colonia Cajeme. Los hechos dejaron daños materiales en la vía pública y una víctima herida, la cual fue llevada a un nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 26 de abril de 2025, alrededor de las 10:30 horas, tiempo local, sobre la calle Rosendo Montiel, entre Aquiles Serdán, justo frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 70. Se detalló que la víctima, un hombre que conducía una camioneta amarilla, presuntamente de la marca Ford, fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La víctima fue trasladada a un nosocomio de Ciudad Obregón. Foto: Facebook / Ilustrativa

Tras la agresión, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste de alumbrado público. La lámpara quedó colgando de los cables, mientras que la camioneta presentó daños severos en la parte frontal y múltiples impactos de bala en la carrocería. En tanto, los gatilleros huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. No obstante, el hombre, gravemente herido, fue trasladado de emergencia en un vehículo particular para recibir atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han revelado su identidad ni su estado de salud.

En la escena del ataque quedaron esparcidos varios casquillos percutidos, los cuales fueron marcados y levantados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, PESP, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes también realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna