Autoridades en Morelos catean inmueble donde murió Erick, alumno de academia militarizada

Cuernavaca, Morelos.- Este martes 29 de abril a Agentes de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), catearon el campamento donde murió el menor de 13 años Erick 'N', mismo que era estudiante en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, de quien se presume perdió la vida a causa de los golpes y torturas recibidas por parte de los instructores.

Es así que como te informamos con anterioridad en Tribuna, todo inició el pasado 23 de abril, cuando el menor fue llevado a las 6:00 horas al lugar ubicado en Santa María la Ribera en la Alcaldía Cuauhtémoc, pues él y sus compañeros tendrían un campamento del 23 al 25 de abril, sin embargo, cuando llegó el 24 de abril Erika Torbellín, madre del joven, llamó para preguntar cómo estaba su hijo pero le respondieron que todo estaba bien.

De acuerdo con información de Infobae, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional, Policía de Morelos, Agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos de Servicios Periciales, para recolectar indicios que pudieran servir en la investigación, misma que recién dio comienzo y hasta el momento de la elaboración de esta no hay muchos pormenores.

La presunta víctima tenía 13 años de edad

No obstante, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), aseguraron que la academia no contaban con ningún tipo de permiso por parte de la autoridad educativa para llevar a cabo el campamento, lo cual es un claro indicativo de que no sabía nada de esto la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Finalmente, el viernes 25 de abril la progenitora de Erick 'N', recibió una llamada donde se le decía que su hijo estaba "un poco mal", pero nada de que preocuparse, aunque para ese instante el niño ya estaba en el hospital. A su vez, la mujer decidió trasladar a su hijo a Morelos, pero cuando llegó lamentablemente ya había muerto. Ante todo, la señora afirmó que algunos compañeros acusaron a una capitana de nombre Mariana como la responsable de agredir al menor.

Fuente: Tribuna