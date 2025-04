Investiga Fiscalía de Jalisco asesinato de buscadora de Jalisco como un posible robo

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco inició una investigación por el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo, quien previamente se había anunciado que fue víctima de un ataque a balazos luego de resistirse a un intento de secuestro, sin embargo, ahora la dependencia informó que la situación pudiera tener otros motivos, más bien apuntan a que todo se debió a robo de dinero.

"Las primeras investigaciones apuntan a que el atentado se debió al robo de dinero, que la víctima tenía producto de sus ventas y una tanda. Tres hombres ingresaron sin forzar la puerta, amenazaron a los presentes y dispararon contra la mujer, antes de huir en motocicletas. Seguimos con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables", aseguró la Fiscalía Estatal de Jalisco a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Es relevante mencionar que a las 23:30 horas del 27 de marzo de 2025, González Murillo fue víctima de un ataque armado en su domicilio, en la Colonia San Marcos de Guadalajara. Según las autoridades correspondientes la mujer de 53 años se dedicaba a la venta de comida y solía recibir amenazas de forma continúa, a pesar de ello hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha especificado cuáles eran las razones.

Por otra parte, un testigo contó que el día del ataque la fémina tenía en su poder una cantidad considerable de efectivo, mismo que previamente había conseguido con la venta de sus productos, al realizar una tanda o rifa, algo que realmente no se aclaró. No obstante, ese montó le fue robado por los dos hombres que esa noche entraron a su vivienda, a su vez se dejó en claro que la puerta no fue forzada porque ya estaba abierta.

Comunicado del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco

Ante todo, uno de los probables responsables amenazó a Teresa con un arma de fuego, así como a otros presentes de los cuales se desconoce su identidad. En ese instante otro tipo estaba esperando afuera y fue uno de ellos el que le disparó a la afectada. Finalmente, dos de los involucrados huyeron del lugar en motocicleta, en tanto que el tercero abandonó otra unidad que traían y escapó corriendo.

Por último, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, realizó un comunicado de prensa la tarde del 2 de abril donde descartó en su totalidad que las actividades como buscadora tengan algo que ver: "Dentro de las líneas de investigación no se ha encontrado a la fecha ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas", concluyó.

