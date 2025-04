Muere un adulto mayor atropellado en Ciudad Obregón; el conductor se dio a la fuga

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En un trágico accidente vehicular ocurrido la noche de este jueves 3 de abril, un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar. Esto sucedió sobre la Carretera Federal México 15, a la altura de la fábrica Molinera de México, en Ciudad Obregón. Aproximadamente a las 19:40 horas, las autoridades fueron alertadas sobre una persona arrollada en el sitio.

Al llegar los primeros respondientes encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron al hombre de la tercera edad y confirmaron su fallecimiento. Según los primeros informes, el peatón intentaba cruzar la carretera cuando fue golpeado por un automóvil que circulaba en dirección sureste a noroeste. Debido al impacto, la víctima salió proyectada varios metros, perdiendo la vida de manera instantánea.

El conductor responsable no detuvo su marcha y hasta el momento no ha sido localizado. No obstante, por los restos del automóvil hallados en la escena, se presume que podría tratarse de un Nissan Kicks. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme resguardaron el área, mientras que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las primeras indagatorias.

La circulación vehicular se vio levemente afectada, ya que uno de los carriles fue cerrado por autoridades para el procesamiento de la escena del crimen. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de su identificación oficial. Cabe mencionar que esta no es la primera muerte registrada este mismo jueves en el municipio de Cajeme, pues de momento suman tres víctimas.

El cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica

El primero de estos hechos sucedió durante cerca de las 13:00 horas, cuando se reportó el hallazgo de un cuerpo encobijado flotando en las aguas del Canal Bajo, al poniente de Ciudad Obregón, cerca el fraccionamiento Urbi Villa del Real. En el segundo caso, una persona sin vida fue encontrada en las inmediaciones del Valle del Yaqui, alrededor de las 15:00 horas, cuando fue hallado un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico, cerca del ejido Francisco Javier Mina.

